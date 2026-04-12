Αποθέωσε τον Σερκί ο Γκουαρντιόλα: «Από τους πιο ταλαντούχους παίκτες που έχω δει»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα έσταξε μέλι για τον Ραγιάν Σερκί, τονίζοντας ότι είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ποδοσφαιριστές που έχει δει στην καριέρα του.

Ο Καταλανός προπονητής, κλήθηκε να σχολιάσει τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί ο Γάλλος μεσοεπιθετικός, που την φετινή σεζόν σε 42 εμφανίσεις μετράει 9 γκολ και 11 ασίστ.

«Ο Ραγιάν Σερκί είναι λίγο ελεύθερο πνεύμα... Είμαι πραγματικά έκπληκτος. Είναι ένας από τους πιο απίστευτα ταλαντούχους παίκτες που έχω δει ποτέ.

Μόνο, στο μέλλον, ελπίζω να μπορεί να μείνει περισσότερο στη Σίτι γιατί έχει τα χαρακτηριστικά να γίνει κορυφαίος, κορυφαίος παίκτης», ανέφερε ο Γκουαρντιόλα για τον Σερκί.