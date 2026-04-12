Η Λίβερπουλ εξετάζει Μίντεχ ως αντι-Σαλάχ

Η Λίβερπουλ έχει ξεκινήσει την αναζήτηση για τον διάδοχο του Μο Σαλάχ, αφού ο Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός θα αποχωρήσει από το Άνφιλντ το καλοκαίρι.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror» μια από τις περιπτώσεις που εξετάζουν οι ιθύνοντες της Λίβερπουλ είναι αυτή του 21χρονου εξτρέμ της Μπράιτον, Γιακούμπα Μίντεχ.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός αποτελεί επιλογή του προπονητή των «reds», Άρνε Σλοτ αφού τον γνωρίζει καλά από την κοινή τους θητεία στην Φέγενορντ και έχει εισηγηθεί για την απόκτησή του.

Ο νεαρός μεσοεπιθετικός από την Γκάμπια, έχει καταγράψει την φετινή σεζόν 30 συμμετοχές με δύο γκολ και τέσσερις ασίστ στο ενεργητικό του και ξεχωρίζει για την ταχύτητά του.