O ατζέντης του Φερνάντες διαψεύδει τα σενάρια αποχώρησης από την Τσέλσι

Ο εκπρόσωπος του Έντσο Φερνάντες, Χαβιέρ Παστόρε, έβαλε τέλος στη φημολογία γύρω από το μέλλον του Αργεντινού μέσου της Τσέλσι, διαψεύδοντας τα σενάρια που τον θέλουν να αποχωρεί από το Λονδίνο.

Η συζήτηση ξεκίνησε μετά από δηλώσεις του Φερνάντες που εξέφρασε την αγάπη του για τη ζωή στη Μαδρίτη, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις στη διοίκηση της Τσέλσι και οδήγησε, σύμφωνα με ορισμένα δημοσιεύματα, ακόμη και σε εσωτερική τιμωρία δύο αγώνων, την οποία αρκετοί συνέδεσαν με τα σχόλιά του.

Την ίδια ώρα, η εκπομπή “El Chiringuito” στην Ισπανία ανέφερε πως ο Αργεντινός μέσος ενδέχεται να καταθέσει επίσημο αίτημα μεταγραφής το επόμενο καλοκαίρι, με στόχο μια πιθανή μετακίνηση στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Παστόρε διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια αυτά, μιλώντας στην εφημερίδα AS.

«Ο Έντσο δεν είχε καμία πρόθεση να δημιουργήσει πρόβλημα στην Τσέλσι. Είναι ένας από τους ηγέτες της ομάδας και έχει εξαιρετική παρουσία τη φετινή σεζόν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ κρίση στις σχέσεις του παίκτη με τον σύλλογο: «Έχουμε πλήρη συμφωνία με τη διοίκηση της Τσέλσι. Το θέμα έχει λήξει και δεν υπήρξε ποτέ πραγματικό πρόβλημα».

Ο ίδιος πρόσθεσε πως ο 25χρονος μέσος αναγνώρισε το λάθος του, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν και ότι έχει ήδη ζητήσει συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες και το προπονητικό επιτελείο.