Η... δικαιολογία του Γκιόκερες που εκνεύρισε τους οπαδούς της Άρσεναλ

Η Άρσεναλ γνώρισε ήττα-σοκ από την Μπόρνμουθ και πλέον μπαίνει για τα καλά σε... περιπέτειες στην μάχη για την κατάκτηση της Premier League, με τον Βίκτρο Γκιόκερες να προκαλεί εκνευρισμό στους φίλους των «κανονιέρηδων».

Ο Σουηδός επιθετικός, μπορεί να ισοφάρισε σε 1-1, πριν η Μπόρνμουθ «γράψει» το τελικό 1-2 στο Emirates, ωστόσο ο Γκιόκερες έχασε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει και να σώσει τον βαθμό για την Άρσεναλ.

Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα δικαιολογήθηκε για μια απίθανη χαμένη ευκαιρία που είχε, αναφέροντας: «Το χορτάρι ήταν λίγο ξερό εκεί να είμαι ειλικρινής, οπότε δεν βοήθησε»!

Όπως ήταν φυσικό δεδομένου και του εκνευρισμού από την γκέλα της Άρσεναλ, η δήλωση του Σουηδού επιθετικού δεν ήχησε καλά στα αυτιά των οπαδών των «κανονιέρηδων», που άσκησαν σκληρή κριτική στα social media.