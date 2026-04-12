Η... δικαιολογία του Γκιόκερες που εκνεύρισε τους οπαδούς της Άρσεναλ

Ο Σουηδός επιθετικός, μπορεί να ισοφάρισε σε 1-1, πριν η Μπόρνμουθ «γράψει» το τελικό 1-2 στο Emirates, ωστόσο ο Γκιόκερες έχασε αρκετές ευκαιρίες για να σκοράρει και να σώσει τον βαθμό για την Άρσεναλ.
Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα δικαιολογήθηκε για μια απίθανη χαμένη ευκαιρία που είχε, αναφέροντας: «Το χορτάρι ήταν λίγο ξερό εκεί να είμαι ειλικρινής, οπότε δεν βοήθησε»!
Όπως ήταν φυσικό δεδομένου και του εκνευρισμού από την γκέλα της Άρσεναλ, η δήλωση του Σουηδού επιθετικού δεν ήχησε καλά στα αυτιά των οπαδών των «κανονιέρηδων», που άσκησαν σκληρή κριτική στα social media.