H Μπάγερν με τα 105 γκολ στην Bundesliga κατέρριψε μυθικό ρεκόρ!

Oι Βαυαροί διέλυσαν τα κοντέρ την φετινή σεζόν στο γερμανικό πρωτάθλημα, αφού με τα πέντε γκολ που σημείωσαν κόντρα στην Ζανκτ Πάουλι, κατέρριψαν ένα μυθικό ρεκόρ.

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει την προέλαση της προς την κατάκτηση της Bundesliga, με την ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί να φτάνει τα 105 την φετινή σεζόν, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Η προηγούμενη επίδοση ανήκε και πάλι στην Μπάγερν, αφού οι Βαυαροί την σεζόν 1971/1972 είχαν σημειώσει 101 γκολ, ένα ρεκόρ που ανήκει πλέον στο παρελθόν, με την ομάδα του Μονάχου να γράφει ξανά ιστορία.