H Μπάγερν με τα 105 γκολ στην Bundesliga κατέρριψε μυθικό ρεκόρ!

Η Μπάγερν Μονάχου συνεχίζει την προέλαση της προς την κατάκτηση της Bundesliga, με την ομάδα του Βίνσεντ Κομπανί να φτάνει τα 105 την φετινή σεζόν, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση στο σκοράρισμα στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου.
Η προηγούμενη επίδοση ανήκε και πάλι στην Μπάγερν, αφού οι Βαυαροί την σεζόν 1971/1972 είχαν σημειώσει 101 γκολ, ένα ρεκόρ που ανήκει πλέον στο παρελθόν, με την ομάδα του Μονάχου να γράφει ξανά ιστορία.
Bayern Munich have set a new all-time #Bundesliga record 🔥— DAZN Football (@DAZNFootball) April 11, 2026
They have now scored 105 goals in the competition this season, with 5 games still left to play 😮💨 pic.twitter.com/qXKVU6GNdu