«Ανάσταση» για τη Σεβίλλη με θύμα την Ατλέτικο

Η Σεβίλλη έβγαλε σφυγμό στο Σάντσεθ Πιθχουάν και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη με τον Λουίς Γκαρθία Πλάθα στον πάγκο της, «πληγώνοντας» την Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1).

Η Σεβίλλη διανύει μια εφιαλτική σεζόν και το τελευταίο διάστημα δεν μπορούσε με τίποτα να σηκώσει κεφάλι, ωστόσο βρήκε μια σχεδόν ιδανική στιγμή για να “ξυπνήσει” και να πανηγυρίσει μια πολύ σπουδαία, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, νίκη σε βάρος της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Οι Ανδαλουσιάνοι επικράτησαν με 2-1 της ομάδας του Ντιέγκο Σιμεόνε, στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της La Liga, και πήραν μεγάλη ανάσα στη μάχη της παραμονής, τη στιγμή που οι “Ροχιμπλάνκος” παραμένουν ασφαλείς στην 4η θέση.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 10ο λεπτό με πέναλτι του Άνταμς, με την Ατλέτικο να ισοφαρίζει με τον Μπονάρ στο 35΄. Ο Γκουντέλι στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου έδωσε ξανά το προβάδισμα στην ομάδα του, η οποία άντεξε στο δεύτερο μέρος και πήρε την πρώτη της νίκη στην εποχή του Λουίς Γκαρθία Πλάθα, που διαδέχθηκε τον Ματίας Αλμέιδα στην τεχνική της ηγεσία.