«Siiuu» νούμερο 968 για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει την πορεία του προς τα 1.000 γκολ, αφού στον αγώνα της Αλ Ναασρ με την Αλ Ακχντούντ πέτυχε ακόμη ένα.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει βάλει πλώρη για να γράψει μοναδική ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο και δεν θα σταματήσει αν δεν το κάνει πράξη.

Στον αγώνα εναντίον της Αλ Ακχντούντ ο Κριστιάνο έστειλε για ακόμη μια φορά την μπάλα στα δίχτυα στο 15'και έφτασε αισίως τον αριθμό των 968 γκολ.

Ο Ρονάλντο, έφτασε παράλληλα τα 98 γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και υπολείπεται πέντε για να φτάσει τον πρώτο σκόρερ όλων των εποχών με 103, Αλ Σαλχάλουι.

Το μόνο σίγουρο είναι πως αν συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό θα γίνει πρώτος σκόρερ στην Saudi Pro League, αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το milestone των γκολ.