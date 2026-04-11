Δραματική νίκη της Χαρτς και διατήρηση στην κορυφή

Η μάχη για τον τίτλο στη Σκωτία παραμένει αμφίρροπη, με τη Χαρτς να δείχνει χαρακτήρα και να κρατά την πρώτη θέση.

Η ομάδα του Εδιμβούργου νίκησε με 3-1 την Μάδεργουελ, αν και βρέθηκε σε δύσκολη θέση στην αρχή, παραμένοντας στο +3 από τη Σέλτικ.

Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, βάζοντας άγχος στη Χαρτς. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 61’, ανέτρεψαν το σκορ με πέναλτι λίγο πριν το φινάλε και «κλείδωσαν» τη νίκη στις καθυστερήσεις.

Την ίδια ώρα, η Σέλτικ έκανε το καθήκον της, επικρατώντας με 1-0 της Σεντ Μίρεν. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημειώθηκε νωρίς, χαρίζοντας στους «Καθολικούς» το πολύτιμο τρίποντο που τους κρατά κοντά στην κορυφή.

Με τη βαθμολογία να παραμένει ανοιχτή, η Χαρτς οδηγεί την κούρσα, ενώ Σέλτικ και Ρέιντζερς συνεχίζουν να πιέζουν.