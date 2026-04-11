Προπονητής Ράγιο: «Να αφήσουμε στην άκρη τη ρεβάνς με την ΑΕΚ, έχουμε κρίσιμο αγώνα την Κυριακή με την Μαγιόρκα»

Ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο Ινίγκο Πέρεθ παραχώρησε δηλώσεις και επισήμανε πως η ομάδα του πρέπει να επικεντρωθεί πρώτα στον κυριακάτικο (12/4) αγώνα με την Μαγιόρκα για την La Liga και ακολούθως να κοιτάξει την ρεβάνς με την ΑΕΚ στην Αθήνα.

Ο Ισπανός τεχνικός μάλιστα, παραδέχτηκε πως στην ομάδα του υπάρχουν ακόμα «απομεινάρια του ενθουσιασμού» μετά το 3-0 στο Βαγιέκας επί της Ένωσης, κρούοντας επί της ουσίας το καμπανάκι εν όψει συνέχειας.

«Υπάρχουν ακόμα απομεινάρια του ενθουσιασμού και αυτών που βιώσαμε με την ΑΕΚ, και είναι εύκολο να σταθούμε σε αυτά και να σκεφτούμε απευθείας τον επαναληπτικό αγώνα στην Αθήνα αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στον αυριανό αγώνα γιατί, πέρα ​​από τα κλισέ, πιστεύω ότι είναι κρίσιμος για την επίτευξη του στόχου μας.

Είναι σημαντικό αύριο να αφήσουμε στην άκρη οποιεσδήποτε σκέψεις οι οποίες μπορεί να μας... οδηγήσουν στην ρεβάνς της Αθήνα, όπως γίνεται συνήθως, και να επικεντρωθούμε στη Μαγιόρκα», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του Ινίγκο Πέρεθ ο οποίος ρωτήθηκε και για τον τραυματισμό του γκολκίπερ Μπατάγια στο ματς με την ΑΕΚ επισημαίνοντας πως «... ο Αουγκούστο πίεσε τον εαυτό του στο δεύτερο ημίχρονο και παρακολουθούμε την ανάρρωσή του».

Το διπλό ταξίδι της Ράγιο πριν την μεγάλη ρεβάνς

Η Ράγιο Βαγιεκάνο θυμίζουμε πως θα ταξιδέψει στη Μαγιόρκα για να αντιμετωπίσει την Κυριακή (12/4) την τοπική ομάδα στο πλαίσιο της 31ης αγωνιστικής της La Liga (στις 17:15) και χρειάζεται το θετικό αποτέλεσμα καθώς βρίσκεται στο συν πέντε από την επικίνδυνη ζώνη. Μετά το παιχνίδι η Ράγιο θα επιστρέψει στη Μαδρίτη και θα έχει μόλις δύο ημέρες για να προετοιμάσει την ρεβάνς της Πέμπτης (16/4) με την ΑΕΚ καθώς θυμίζουμε την Τετάρτη θα έρθει στην Αθήνα για να ολοκληρώσει την μίνι προετοιμασία της με προπόνηση στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena.

Είναι μια συνθήκη που την περασμένη εβδομάδα την αντιμετώπισε η ΑΕΚ η οποία είχε εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό στο Φάληρο την Κυριακή και μετά ακολουθούσε το ταξίδι στην Ισπανία και η πρώτη αναμέτρηση με την Ράγιο στο Βαγιέκας. Οι Ισπανοί θυμίζουμε, πως την περασμένη εβδομάδα έπαιξαν Παρασκευή (νίκησαν εντός 1-0 την Έλτσε) και συγκριτικά με την ΑΕΚ είχαν επιπλέον, δύο ημέρες ξεκούρασης. Αυτή την φορά η ΑΕΚ είναι αυτή που θα πάει ξεκούραστη στη ρεβάνς καθώς θυμίζουμε πως πρωτάθλημα δεν υπάρχει αυτό το Σαββατοκύριακο λόγω του Πάσχα.