Οι ευχές για το Πάσχα και το «ευχαριστώ» στους φιλάθλους του (pic)

Η ανάρτηση της ομάδας της Αρκαδίας στα social media.

Ο Αστέρας Aktor παλεύει για την παραμονή του στη Σούπερ Λίγκα.

Η ομάδα της Αρκαδίας μέσω των social media έστειλε τις ευχές της για το Πάσχα και ευχαρίστησε παράλληλα τους φιλάθλους για τη δύναμη που της δίνουν, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το μήνυμα του Αστέρα.

Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR εύχεται σε όλο τον κόσμο Καλή Ανάσταση! Υγεία, Ευτυχία και Ανθρωπιά! Ευχαριστούμε τους φιλάθλους της ομάδας μας για τη συνεχή στήριξη και τη δύναμη που μας δίνουν! Καλό Πάσχα! #asterasaktor #asterastripolisfc #happyeaster #wearealltogether