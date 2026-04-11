ΑΕΚ: Πάσχα στο γήπεδο με το βλέμμα στη Ράγιο και διαχείριση πίστης από Νίκολιτς 

Χρόνος για ξεκούραση δεν υπάρχει για την ΑΕΚ καθώς έχει μπροστά της την προσεχή Πέμπτη (16/4) την μεγάλη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, έδωσε ρεπό χθες στους ποδοσφαιριστές για να πάρουν μια ανάσα και να καθαρίσουν το μυαλό τους μετά το Βαγιέκας και από σήμερα Μεγάλο Σάββατο (11/4) άπαντες επέστρεψαν στις προπονήσεις. Η δουλειά, θα συνεχιστεί κανονικά και αύριο, Κυριακή του Πάσχα, όπου οι ρυθμοί θα ανέβουν και θα μπούμε επί της ουσίας στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για έναν αγώνα άκρως απαιτητικό καθώς η Ένωση θα προσπαθήσει να γυρίσει από το 3-0 του Βαγιέκας.

Στον επαναληπτικό της προσεχούς Πέμπτης (16/4) στην Αγιά Σοφιά - ALLWYN Arena θυμίζουμε πως ο Μάρκο Νίκολιτς δεν θα έχει στη διάθεση του τον πρώτο σκόρερ της ομάδας Λούκα Γιόβιτς που συμπλήρωσε κάρτες στην Ισπανία αλλά και τον Πέτρο Μάνταλο ο οποίος σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις θα χάσει τόσο την ρεβάνς με την Ράγιο αλλά και το ντέρμπι της Κυριακής που ακολουθεί με τον ΠΑΟΚ. Όσον αφορά τον Ραζβάν Μαρίν τα πρώτα νέα φαίνεται πως είναι θετικά. Ο διεθνής Ρουμάνος μέσος, που έσφιξε τα δόντια, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα παραμονή του αγώνα, και μπήκε και έπαιξε με πρόβλημα στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Ράγιο αντικαθιστώντας αναγκαστικά τον Μάνταλο, όλα δείχνουν πως θα είναι έτοιμος για την μεγάλη ρεβάνς της Πέμπτης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βεβαίως μένει να δούμε τη διαχείρηση που θα γίνει με την περίπτωση του καθώς μην ξεχνάμε πως ακολουθεί ο ΠΑΟΚ. Οι επόμενες προπονήσεις θα είναι αυτές που θα δείξουν πράγματα αναφορικά με τον Μαρίν και τη χρησιμοποίηση του, όπως θα δείξουν και τις σκέψεις του Νίκολιτς αναφορικά με το τακτικό πλάνο και τις επιλογές του...

Αυτό που είναι βέβαιο, είναι πως ο Σέρβος τεχνικός, έχει (ήδη) βάλει άπαντες σε mood διαχείρισης όσον αφορά την πίστη που θα πρέπει να έχουν εν όψει της ρεβάνς! Ο Νίκολιτς άλλωστε από την συνέντευξη Τύπου στο Βαγιέκας κι όλας, φωτογράφισε το πως θα διαχειριστεί τη δύσκολη κατάσταση που διαμορφώθηκε από ένα παιχνίδι που εξελίχθηκε εφιαλτικά, λέγοντας σε κάθε του απάντηση πως πιστεύει στην ανατροπή! «Έχουμε τη ρεβάνς μπροστά στους φιλάθλους μας, στην έδρα μας. Πιστεύουμε στην ομάδα και στην έδρα μας θα πολεμήσουμε για τη νίκη και μετά να δούμε πως μπορούμε να κυνηγήσουμε το σκορ πρόκρισης», ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια του. Είναι λόγια που τα μετέφερε και στους παίκτες του και πλέον μένει να δούμε κατά πόσο η ΑΕΚ θα μπορέσει να διεκδικήσει την πρόκριση πετυχαίνοντας κάτι που έχει να συμβεί 49 χρόνια, από το '77 και το έπος επί της ΚΠΡ, όταν ήταν η πρώτη και η τελευταία φορά μέχρι σήμερα που η Ένωση έχει βρεθεί σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Τότε είχε χάσει στο Λονδίνο 3-0, τώρα καλείται να γυρίσει από το 3-0 του Βαγιέκας...