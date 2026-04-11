Βετεράνοι ΠΑΟΚ: «Δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη, αλλά έναν δικό μας άνθρωπο»

Με μία συγκινητική ανακοίνωση, οι βετεράνοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ «αποχαιρέτησαν» τον δικό τους, Στέφανο Μπορμπόκη.

Η είδηση της απώλειας του Στέφανου Μπορμπόκη μόλις στην ηλικία των 59 ετών, έχει «σκορπίσει» θλίψη στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, με τους Βετεράνους ποδοσφαιριστές της ομάδας να τον αποχαιρετούν με βαθιά οδύνη.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση:

«Με βαθιά οδύνη και θλίψη αποχαιρετούμε τον αγαπημένο μας συμπαίκτη και φίλο, Στέφανο Μπορμπόκη, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα μεγάλο κενό…

Ο Στέφανος υπήρξε ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής και άνθρωπος, που τίμησε τον ΠΑΟΚ και το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, το πάθος και την αγωνιστικότητά του.

Σήμερα δεν χάσαμε απλά έναν σπουδαίο συμπαίκτη. Χάσαμε έναν δικό μας άνθρωπο, που έδωσε ψυχή στους κοινούς μας αγώνες, έναν φίλο, έναν αδερφό μέσα στα γήπεδα και στη ζωή.

Οι μνήμες και το χαμόγελό του θα μας συνοδεύουν για πάντα.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους.

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Στέφανε…

Η εξώδιος ακολουθία θα γίνει τη Δευτέρα του Πάσχα 13/4 στις 11πμ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Άνω Μητρούσι Σερρών.»