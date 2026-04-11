Επιστροφή... πρωταθλητή: Η Κ17 του ΠΑΟΚ πάει για το απόλυτο colpo grosso!

Με τρομερό ντεμαράζ και ψυχολογία στα ύψη, η Κ17 του ΠΑΟΚ μπαίνει στην τελική ευθεία για το μεγάλο colpo grosso και την τρίτη συνεχόμενη κούπα.

Τι κι αν βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, βάζοντας στον εαυτό της δύσκολα εξ' αρχής. Η «ασπρόμαυρη» Κ17 των Ορφανού-Κρινίτσα όχι απλά είναι εδώ, αλλά είναι πιο «ζωντανή» από ποτέ στη μάχη του τίτλου.

Με επτά νίκες στα οκτώ τελευταία παιχνίδια, ο Δικέφαλος έχει καλύψει το χαμένο έδαφος και βρίσκεται μία... ανάσα από την κορυφή και τον Παναθηναϊκό, λίγο πριν το μεταξύ τους ντέρμπι.

Το ντεμαράζ, το 5/5 και το κομβικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό

«Ασπρόμαυρου» ντεμεράζ συνέχεια κόντρα στον Ατρόμητο την περασμένη Κυριακή (5/4) με τέσσερα γκολ και εκπληκτικό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα, ο ΠΑΟΚ πέτυχε την έβδομη νίκη του στα οκτώ τελευταία παιχνίδια, με μοναδική «γκέλα» να είναι αυτή κόντρα στον Ολυμπιακό (1-1).



Με άμυνα από... γρανίτη και μόλις 9 γκολ παθητικό σε 21 αγώνες, πέντε λιγότερα από τον Παναθηναϊκό, οι Θεσσαλονικείς επιστρέφουν δριμύτεροι. Μάλιστα, τα τρία εξ αυτών προήλθαν από το παιχνίδι στο Αγρίνιο (3-2), ενώ τα δύο από τον Ολυμπιακό.

Στο επιθετικό κομμάτι, με 58 γκολ βρίσκονται στη 2η θέση της επιμέρους στατιστικής κατηγορίας, καθώς η ΑΕΚ -με παιχνίδι παραπάνω- έχει σκοράρει 66 φορές.

Όσον αφορά τα τωρινά βαθμολογικά δεδομένα, το πιο «ασφαλές» συμπέρασμα είναι πως ο ΠΑΟΚ κρατάει την τύχη στα... πόδια του, καθώς με το απόλυτο 5/5 νίκες κατακτάει για τρίτη συνεχόμενη σεζόν τη Super League K17.

Στους 50 βαθμούς πλέον οι παίκτες των Ορφανού-Κρινίτσα μετά από 21 αγωνιστικές, ενώ Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν 56 και 51 αντίστοιχα, με παιχνίδι περισσότερο.

Όμως μόνο εύκολο δεν θεωρείται το πρόγραμμα του Δικεφάλου. Μετά το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό (18/4), ακολουθεί η φιλοξενία του Παναιτωλικού, ενώ ο Μάιος θα «μπει» με δύο δύσκολα ταξίδια-ματς απέναντι σε ΟΦΗ και ΑΕΚ αντίστοιχα, με τη σεζόν να κλείνει στη Σουρωτή απέναντι στον ΝΠΣ Βόλο.

Οι «μουντιαλικοί» των 2009 με.... πινελιές των 2010

Πολλοί και διαφορετικοί οι πρωταγωνιστές και στην Κ17 του ΠΑΟΚ, με τη γενιά του 2009 να «κυριαρχεί» και τους... μικρούς (2010) να δείχνουν σαν έτοιμοι από καιρό.

Από τον πρώτο σκόρερ Κων/νο Σούβλατζη με 17 γκολ, μέχρι τους ασταμάτητους «πλέιμεικερς» Νίκο Χαλδέζο και Μάριο Ματέρα που μετρούν από επτά ασίστ έκαστος.

Η... Αγία Τριάδα της άμυνας με τους στόπερ Θοδωρή Καλπάκη και Γιάννη Τσιάλη να έχουν πίσω τους «στυλοβάτη» τον Γιώργο Νικολαΐδη και να κρατούν «οχυρό».

Πολύτιμες βοήθειες και από τους Γιάννη Γκέρσο, Χριστόφορο Λαζαρίδη και Στέλιο Βλάχο κυρίως μεσοεπιθετικά, με τους περισσότερους εξ αυτούς να βρίσκονται σταθερά στις κλήσεις της Εθνικής Παίδων, η οποία ετοιμάζει βαλίτσες για... Μουντιάλ.

Πηγαίνοντας στους... πιτσιρικάδες της Κ17, ξεχωρίζουν τρία ονόματα, όλοι στη μεσοεπιθετική γραμμή και όλοι πρωταθλητές της περσινής Κ15, υπό τις οδηγίες των Κωνσταντινίδη-Βακουφάρη.

Γιώργος Τεντολούρης, Άρμπι Λούσκα και Παναγιώτης Δουραλής μπορεί να είναι κατά ένα έτος μικρότεροι των υπόλοιπων, όμως με τη σειρά τους βάζουν το... λιθαράκι τους για έναν ΠΑΟΚ φτιαγμένο για κούπα.

