Άρσεναλ – Μπάγερν «βλέπει» ο υπερυπολογιστής για τον τελικό του Champions League

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, το πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό της διοργάνωσης είναι το Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου, με πιθανότητα που φτάνει το 39%.
Ακολουθεί το σενάριο του τελικού ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν με 27%, ενώ πιο πίσω βρίσκεται το ζευγάρι Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου με 10%.
Όσον αφορά την κατάκτηση του τροπαίου, οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα εμφανίζονται ως το πρώτο φαβορί με 42.2%, με τη Μπάγερν να ακολουθεί (26.3%) και την Παρί να βρίσκεται στην τρίτη θέση (16.7%).
Αντίθετα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ελάχιστες πιθανότητες κατάκτησης, κάτω από 3%, μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.
🔢 Most frequent 🔵 UCL final matchups (as of 9 Apr):— Football Meets Data (@fmeetsdata) April 9, 2026
39% 🏴 Arsenal v 🇩🇪 Bayern
27% 🏴 Arsenal v 🇫🇷 PSG
10% 🇪🇸 Atléti v 🇩🇪 Bayern
7% 🇪🇸 Atléti v 🇫🇷 PSG
5% 🏴 Arsenal v 🇪🇸 Real Madrid
3% 🏴 Arsenal v 🏴 Liverpool
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