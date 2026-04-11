Άρσεναλ – Μπάγερν «βλέπει» ο υπερυπολογιστής για τον τελικό του Champions League

Λίγες ημέρες πριν από τις ρεβάνς των προημιτελικών του Champions League, τα σενάρια για τον φετινό τελικό έχουν ήδη αρχίσει να… φουντώνουν.

Σύμφωνα με τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data, το πιθανότερο ζευγάρι για τον τελικό της διοργάνωσης είναι το Άρσεναλ – Μπάγερν Μονάχου, με πιθανότητα που φτάνει το 39%.

Ακολουθεί το σενάριο του τελικού ανάμεσα σε Άρσεναλ και Παρί Σεν Ζερμέν με 27%, ενώ πιο πίσω βρίσκεται το ζευγάρι Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου με 10%.

Όσον αφορά την κατάκτηση του τροπαίου, οι «κανονιέρηδες» του Μικέλ Αρτέτα εμφανίζονται ως το πρώτο φαβορί με 42.2%, με τη Μπάγερν να ακολουθεί (26.3%) και την Παρί να βρίσκεται στην τρίτη θέση (16.7%).

Αντίθετα, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης έχουν ελάχιστες πιθανότητες κατάκτησης, κάτω από 3%, μετά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων.