ESPN: «Αγκάθι τα 9 εκατ. στο… διαζύγιο Μαρινάκη – Γκασπάρ»

Σε οικονομικό «θρίλερ» εξελίσσεται η υπόθεση ανάμεσα στον Βαγγέλης Μαρινάκης και τον Εντού Γκασπάρ, με το ενδεχόμενο λύσης της συνεργασίας τους να παραμένει στον «πάγο».

Ο Βραζιλιάνος παράγοντας βρίσκεται εκτός καθημερινότητας της Νότιγχαμ Φόρεστ εδώ και περίπου δύο μήνες, χωρίς όμως να έχει αποδεσμευτεί από το γκρουπ που διαχειρίζεται και τον Ολυμπιακός.

Το βασικό «αγκάθι» αφορά το συμβόλαιό του, το οποίο φτάνει τα 9 εκατομμύρια ευρώ για πενταετή διάρκεια. Ο Γκασπάρ δεν εμφανίζεται διατεθειμένος να αποχωρήσει χωρίς να λάβει το μεγαλύτερο μέρος των αποδοχών του, αν και αφήνει περιθώρια για κάποιες υποχωρήσεις.

Από την άλλη πλευρά, ο Μαρινάκης δεν προχωρά σε απόλυση, αποφεύγοντας το υψηλό κόστος, με αποτέλεσμα οι δύο πλευρές να παραμένουν σε πλήρες αδιέξοδο.

Την ίδια ώρα, παρότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Φλαμένγκο, ο Γκασπάρ δεν επιθυμεί επιστροφή στη Βραζιλία, θέλοντας να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις δύο πλευρές σε τεντωμένο σχοινί και χωρίς, προς το παρόν, ορατή λύση.