Από νωρίς τη δουλειά η Τβέντε και «πάτησε» τρίτη θέση

Η Τβέντε φρόντισε να «καθαρίσει» από το πρώτο ημίχρονο την αναμέτρηση απέναντι στη Φόλενταμ, επικρατώντας 2-1 και ανεβαίνοντας προσωρινά στην τρίτη θέση της Eredivisie.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυναμικά στο παιχνίδι και μόλις στο 2ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με τον Νίισταντ, ενώ στο 34’ ο Χλίσνσον διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του, δίνοντάς της σημαντικό προβάδισμα από νωρίς.

Στο δεύτερο μέρος, η Φόλενταμ προσπάθησε να αντιδράσει και μείωσε στο 74’ με τον Μπουκάλα, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους. Ωστόσο, η Τβέντε διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος και κράτησε το υπέρ της σκορ.

Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Ενσέντε «έπιασε» τη Ναϊμέγκεν στην τρίτη θέση, περιμένοντας τα υπόλοιπα αποτελέσματα της αγωνιστικής για να δει αν θα παραμείνει εκεί.