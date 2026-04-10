Χατ-τρικ του Μάλεν και άνετη νίκη για τη Ρόμα κόντρα στην Πίζα

Η Ρόμα επέστρεψε στις νίκες με πειστική εμφάνιση, επικρατώντας 3-0 της Πίζα και διατηρώντας τις ελπίδες της για έξοδο στο Champions League.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ντόνιελ Μάλεν, ο οποίος πέτυχε και τα τρία γκολ της ομάδας του. Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά και μόλις στο 3ο λεπτό άνοιξαν το σκορ με όμορφο τελείωμα του Ολλανδού επιθετικού. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου (43’), ο ίδιος παίκτης εκμεταλλεύτηκε σύγχυση στην αντίπαλη άμυνα και διπλασίασε τα τέρματα.

Στην επανάληψη, ο Μάλεν ολοκλήρωσε την εξαιρετική του εμφάνιση πετυχαίνοντας χατ-τρικ στο 52’, «κλειδώνοντας» τη νίκη για την ομάδα του. Το 3-0 έμεινε μέχρι το τέλος, με τη Ρόμα να ανεβαίνει βαθμολογικά και να πλησιάζει τις θέσεις που οδηγούν στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Από την άλλη πλευρά, η Πίζα δεν κατάφερε να αντιδράσει και παραμένει σε δύσκολη θέση, βλέποντας τον κίνδυνο του υποβιβασμού να πλησιάζει.