Αρτέτα: «Το μόνο που σκέφτομαι είναι η τρέχουσα σεζόν»

Υποβάθμισε τα σενάρια για επέκταση συμβολαίου με την Άρσεναλ ο Μικέλ Αρτέτα, αλλά ξεκαθάρισε πως παραμένει απόλυτα αφοσιωμένος στον σύλλογο ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης του Σαββάτου (11/4) στην Premier League με την Μπόρνμουθ.

Βρετανικά μέσα ανέφεραν ότι ο σύλλογος του Λονδίνου είχε θετικές αρχικές επαφές με τον Αρτέτα σε ό,τι έχει να κάνει με το συμβόλαιό του, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2027. Μία εξέλιξη που έρχεται μετά το γεγονός ότι οι ελπίδες των «κανονιέρηδων» για τίτλους μειώθηκαν από τέσσερις διοργανώσεις σε δύο, ύστερα από τις ήττες από τη Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Λιγκ Καπ και τον αποκλεισμό από την Σαουθάμπτον στα προημιτελικά του FA Cup.

Το βράδυ της Μεγάλης Τρίτης, η Άρσεναλ επικράτησε με 1-0 της Σπόρτινγκ Λισαβόνας στο «Ζοσέ Αλβαλάδε» στο πρώτο παιχνίδι των «8» του Champions League, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε τροχιά για τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος μετά από 22 χρόνια, ούσα στην κορυφή της Premier League με 70 βαθμούς σε 31 αγώνες, εννέα περισσότερους από τη δεύτερη Μάντσεστερ Σίτι.

Όταν ρωτήθηκε για ενδεχόμενη ανανέωση, ο Αρτέτα τόνισε ότι η προσοχή του είναι αποκλειστικά στραμμένη στα παιχνίδια που απομένουν για να κλείσει η σεζόν: «Δεν υπάρχει κάτι νεότερο πάνω σε αυτό. Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε τώρα», δήλωσε στους δημοσιογράφους και πρόσθεσε:

«Η απόλυτη προτεραιότητα είναι αυτά που πρέπει να κάνουμε μέχρι το τέλος της σεζόν. Είμαι πλήρως αφοσιωμένος εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος και νιώθω καλά. Η οικογένειά μου είναι καλά. Έχω ακόμα πολλή φιλοδοξία και πράγματα που θέλω να πετύχω σε αυτόν τον σύλλογο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε καλό σημείο».

Παράλληλα, ο Ισπανός τεχνικός δήλωσε πως ο Έζε θα είναι διαθέσιμος για το ματς με τις «μέλισσες», χωρίς, όμως, να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τους υπόλοιπους απόντες. Αναφερόμενος στη δυναμικότητα της προσεχούς αντιπάλου της Άρσεναλ, μόνο καλά λόγια είχε να πει και για τον προπονητή (και συμπατριώτη του) της, Αντονι Ιραόλα.

«Είναι εντυπωσιακό αυτό που έχει καταφέρει με τον σύλλογο. Η σταθερότητα που έχουν δείξει και ο τρόπος με τον οποίο το πέτυχαν, παρά το γεγονός ότι πούλησαν πολλούς παίκτες, δείχνει ότι κατάφεραν να ανανεωθούν», σχολίασε χαρακτηριστικά ο Αρτέτα.