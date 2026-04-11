Αιχμές Σιμεόνε για Μπαρτσελόνα και Ρεάλ μετά τη νίκη της Ατλέτικο

Η Ατλέτικο Μαδρίτης πήρε σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης στα ημιτελικά του Champions League, επικρατώντας με 2-0 της Μπαρτσελόνα στο «Καμπ Νου».

Οι «Ροχιμπλάνκος» έχουν πλέον την ευκαιρία να «σφραγίσουν» το εισιτήριο στον επαναληπτικό της Τρίτης (15/4).

Από τον αγώνα δεν έλειψε η ένταση, καθώς οι Καταλανοί εξέφρασαν έντονα παράπονα για τη διαιτησία, θεωρώντας ότι αδικήθηκαν σε κρίσιμες φάσεις.

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε, από την πλευρά του, σχολίασε με νόημα τις αντιδράσεις της Μπαρτσελόνα, αφήνοντας υπονοούμενα που άγγιξαν και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Με δηλώσεις του τόνισε πως τέτοιες καταστάσεις δεν αποτελούν κάτι νέο για την ομάδα του, υπογραμμίζοντας ότι στην ισπανική πρωτεύουσα έχουν μάθει να τις αντιμετωπίζουν.

Ο Αργεντινός τεχνικός κράτησε χαμηλούς τόνους, αλλά το μήνυμά του ήταν σαφές, δίνοντας συνέχεια στο ήδη φορτισμένο κλίμα που έχει δημιουργηθεί γύρω από το παιχνίδι.