Η Τότεναμ σε «θέση οδηγού» για Ρόμπερτσον

Ο Άντι Ρόμπερτσον φαίνεται πως ετοιμάζεται για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, αφού όλα δείχνουν ότι θα αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από το εξωτερικό, η Τότεναμ έχει αποκτήσει προβάδισμα για την υπογραφή του έμπειρου αριστερού μπακ.

Ο 32χρονος Σκωτσέζος διεθνής παραμένει συγκεντρωμένος στις υποχρεώσεις του μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς, ωστόσο ήδη εξετάζει τις επιλογές του για το μέλλον. Όπως αναφέρει ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν, οι Λονδρέζοι θεωρούνται φαβορί για την απόκτησή του, με βασική προϋπόθεση να εξασφαλίσουν την παραμονή τους στην Premier League.

Ο Ρόμπερτσον αγωνίζεται στη Λίβερπουλ από το 2017, όταν μεταγράφηκε από τη Χαλ Σίτι, και στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει σημαντικούς τίτλους, όπως το Champions League και το πρωτάθλημα Αγγλίας. Παράλληλα, με την εθνική Σκωτίας έχει καταγράψει δεκάδες συμμετοχές, αποτελώντας βασικό στέλεχος της ομάδας.