Ο Φερνάντες αποκάλυψε τι άλλαξε ο Κάρικ στη Γιουνάιτεντ

Ο Μπρούνο Φερνάντες εξήγησε τη μεταμόρφωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Μάικλ Κάρικ.

Ο Πορτογάλος μέσος αποκάλυψε ότι ο Άγγλος προπονητής άλλαξε το σύστημα και τις θέσεις κάποιων παικτών, κάτι που έκανε την ομάδα πιο αποδοτική.

«Άλλαξε θέση σε ορισμένους παίκτες, άλλαξε σύστημα και ξεκινήσαμε να σκοράρουμε περισσότερο. Μαζί του γίναμε πιο αποτελεσματικοί και βελτιώσαμε την άμυνά μας. Τα πρώτα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια που κερδίσαμε μας έδωσαν μεγάλη ψυχολογία».

Παράλληλα, στάθηκε και στη σημασία της παραμονής του Χάρι Μαγκουάιρ, τονίζοντας πως «Ο κόσμος πάντα θέλει κάτι καινούργιο, αλλά όταν αυτό δεν λειτουργεί, ζητά ξανά τους παλιούς. Ο Μαγκουάιρ έχει διαχειριστεί πολύ καλά την πίεση και είναι πολύ σημαντικός για την ομάδα και τα αποδυτήρια. Χρειάζεσαι τέτοιους παίκτες-πυλώνες για να χτίσεις ξανά κάτι δυνατό».