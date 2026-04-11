«Περίεργο» το κλίμα στην Τσέλσι για Ροσένιορ

Μικρή ικανοποίηση φαίνεται να υπάρχει στις τάξεις των παικτών της Τσέλσι για τον τρόπο που δουλεύει ο Λίαμ Ροσένιορ, αλλά με πολλά ερωτηματικά.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, παρά τα θετικά σχόλια, πηγές κοντά στην ομάδα αναφέρουν πως ο Άγγλος τεχνικός δεν έχει ακόμη αποκτήσει το ίδιο κύρος στα αποδυτήρια με προπονητές όπως ο Μαουρίτσιο Ποτσετίνο και ο Έντσο Μαρέσκα.

Ωστόσο, τονίζεται πως αυτό είναι λογικό, αφού βρίσκεται στον πάγκο της ομάδας μόλις τρεις μήνες.

Στο εσωτερικό του συλλόγου υπάρχει διάθεση να υποστηριχθεί το έργο του, με τους ανθρώπους της ομάδας να επισημαίνουν ότι έχει ήδη αφήσει θετικά δείγματα τόσο στις προπονήσεις όσο και στη διαχείριση των παικτών.

Την ίδια στιγμή, άνθρωποι κοντά σε βασικά στελέχη της ομάδας υπογραμμίζουν πως ο Ροσένιορ έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός πιο ευχάριστου και ήρεμου κλίματος στα αποδυτήρια.