Γεννήθηκε στο Ισραήλ, μεγάλωσε στη Ρωσία και γίνεται «Νορβηγός»!

Ο τερματοφύλακας της Μπόντο Γκλιμτ, Νικίτα Χάικιν, έλαβε τη νορβηγική υπηκοότητα, αποκτώντας τις προϋποθέσεις για μια πιθανή κλήση στην εθνική ομάδα ενόψει του Μουντιάλ.

Ο 30χρονος, ο οποίος γεννήθηκε στο Ισραήλ και μεγάλωσε στη Ρωσία, ζει στη Νορβηγία από τότε που εντάχθηκε στον σύλλογο του Αρκτικού Κύκλου το 2019, μια θητεία που διακόπηκε από μια σύντομη θητεία στην Μπρίστολ Σίτι το 2023.

Αν και ο Χάικιν εκπροσώπησε τη Ρωσία σε διάφορες ομάδες νέων, ο γάμος του με Νορβηγίδα και η πενταετής διαμονή του, τού έδωσαν τα προσόντα για την πολιτογράφηση.

Η διαθεσιμότητά του θα αποτελούσε «πονοκέφαλο» για τον προπονητή της Νορβηγίας, Στάλε Σόλμπακεν. Αναμένεται να αντιμετωπίσει τον Όριαν Νίλαντ για τη φανέλα του βασικού, αφού ο 35χρονος δυσκολεύεται να εξασφαλίσει χρόνο συμμετοχής στη Σεβίλλη.

Ο γενικός γραμματέας της νορβηγικής ομοσπονδίας (NFF), Καρλ-Πέτερ Λόκεν, δήλωσε ότι πρέπει να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έγγραφα προτού ο παίκτης εκπροσωπήσει τη χώρα, καθώς η FIFA πρέπει να εγκρίνει την αλλαγή της εθνικής διοικητικής αρχής.

Η Νορβηγία προκρίθηκε στο Παγκόσμιο Κύπελλο τον Νοέμβριο για πρώτη φορά από το 1998, με τον Σόλμπακεν να ανακοινώνει την τελική αποστολή μέχρι την 1η Ιουνίου.