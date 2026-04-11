Πάνε για ανανέωση Λίβερπουλ και Κονατέ

Η Λίβερπουλ είναι κοντά στο να ολοκληρώσει συμφωνία για νέο συμβόλαιο με τον Κονατέ.

Οι διαπραγματεύσεις είναι πλέον στο τελικό στάδιο, με τις δύο πλευρές να συζητούν τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας. Υπάρχει έντονη αισιοδοξία ότι το νέο deal θα «κλειδώσει» πολύ σύντομα.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, σημαντικό ρόλο στις εξελίξεις έπαιξε το γεγονός ότι η Ρεάλ Μαδρίτης αποσύρθηκε από τις συζητήσεις τον περασμένο Νοέμβριο, ενημερώνοντας τη Λίβερπουλ για τις προθέσεις της.

Από τότε, οι «Reds» επιτάχυναν τις επαφές με τον Γάλλο στόπερ, φτάνοντας πλέον μια ανάσα από την οριστική συμφωνία.

Ο Κονατέ αποτελεί βασικό κομμάτι της αμυντικής γραμμής της Λίβερπουλ και η ανανέωσή του θεωρείται στρατηγικής σημασίας για το μέλλον της ομάδας.