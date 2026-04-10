Έκλεισε σπουδαίο φιλικό Ελλάδας - Ιταλίας στο Παγκρήτιο!

Η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία ανακοίνωσε την σημαντική φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στην Κρήτη στις 7 Ιουνίου.

Την ώρα που όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα περιμένει την έναρξη του Μουντιάλ, στην Κρήτη θα διεξαχθεί μία πολύ σημαντική φιλική αναμέτρηση.

Η ιταλική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η σκουάντρα ατζούρα θα αγωνιστεί στις 7 Ιουνίου απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου.

Σε αυτό το ματς, η Εθνική Ιταλίας θα παρουσιαστεί με τον Σίλβιο Μπαλντίνι στον πάγκο της, αφού ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία, μετά την παραίτηση του Τζενάρο Γκατούζο.