Έκλεισε σπουδαίο φιλικό Ελλάδας - Ιταλίας στο Παγκρήτιο!

Την ώρα που όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα περιμένει την έναρξη του Μουντιάλ, στην Κρήτη θα διεξαχθεί μία πολύ σημαντική φιλική αναμέτρηση.
Η ιταλική ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι η σκουάντρα ατζούρα θα αγωνιστεί στις 7 Ιουνίου απέναντι στην Εθνική Ελλάδας, σε φιλική αναμέτρηση που θα διεξαχθεί στο Παγκρήτιο του Ηρακλείου.
Σε αυτό το ματς, η Εθνική Ιταλίας θα παρουσιαστεί με τον Σίλβιο Μπαλντίνι στον πάγκο της, αφού ο τεχνικός της Εθνικής Ελπίδων θα αναλάβει προσωρινά τα ηνία, μετά την παραίτηση του Τζενάρο Γκατούζο.
Silvio Baldini, tecnico dell’Under 21, siederà sulla panchina della Nazionale in occasione degli incontri in programma il 3 e il 7 giugno contro Lussemburgo e Grecia.— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) April 10, 2026
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