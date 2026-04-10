Χέρι - χέρι συνεχίζουν Γιουβέντους και Σπαλέτι

Η Μεγάλη Κυρία έδεσε στο Τορίνο για δύο ακόμα χρόνια τον Λουτσιάνο Σπαλέτι.

Μετά από μία περίοδο δοκιμαστικού γάμου, οι δύο πλευρές κατάλαβαν ότι τα χνώτα τους ταιριάζουν απόλυτα. Κάπως έτσι, η Γιουβέντους και ο Λουτσιάνο Σπαλέτι συμφώνησαν για επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

I primi a saperlo. La squadra sempre prima di tutto.



Spalletti 2028 - si inizia da qui ⚪️⚫ pic.twitter.com/1aJWuReyoU — JuventusFC (@juventusfc) April 10, 2026

Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός ανέλαβε το πηδάλιο τον περασμένο Οκτώβριο και μέχρι σήμερα, μετρά 17 νίκες σε 31 παιχνίδια της Serie A, συμμαζεύοντας σε μεγάλο βαθμό την εικόνα των μπιανκονέρι.