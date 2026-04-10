Απίθανο σκηνικό στην Κίνα: Έστησαν ματς Κ10 με έξι αυτογκόλ!

Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Κίνα, όπου δύο ομάδες σε τουρνουά Κ10 φέρονται να χειραγώγησαν μεταξύ τους αγώνα, πετυχαίνοντας συνολικά έξι αυτογκόλ.

Το παιχνίδι, που διεξήχθη στο Πεκίνο, στο πλαίσιο του Πρωταθλήματος Νέων, έληξε 3-3 ανάμεσα στις ομάδες Ντονγκτσένγκ Σπορτ Σκουλ και Κίκερς Λαν, με το σκορ να διαμορφώνεται αποκλειστικά μέσω αυτογκόλ!

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο ομάδες επιδίωκαν να αποφύγουν την πρώτη θέση στον όμιλο, ώστε να έχουν πιο εύκολη διασταύρωση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Το σχετικό βίντεο έγινε άμεσα viral, προκαλώντας σάλο στα κινεζικά social media και έντονες αντιδράσεις.

Η ομοσπονδία που διοργανώνει το τουρνουά ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας, ενώ η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Πεκίνου προχώρησε ήδη στον αποκλεισμό των δύο ομάδων, επιβάλλοντας παράλληλα αυστηρές ποινές, ακόμη και ισόβιο αποκλεισμό από το ποδόσφαιρο στην πόλη για εμπλεκόμενα άτομα.

