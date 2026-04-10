Ο προπονητής της Ράγιο είχε... ζητήσει από τους παίκτες του νίκη με σκορ 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ!

Το τελικό σκορ μοιάζει μαγική εικόνα ωστόσο πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τον Ίζι Παλαθόν πριν την έναρξη ο προπονητής της Ράγιο Ινίγκο Πέρεθ, είχε... ζητήσει από τους παίκτες του ιδανικά να κερδίσουν με σκορ 3-0.
«Μας είπε: “Παιδιά, ας δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι 3-0, γιατί θα ήταν ένα πολύ σημαντικό μπουστ για την αυτοπεποίθησή μας”. Κατανοεί πολύ καλά τον παίκτη, προετοιμάζει άριστα τα παιχνίδια και μας διευκολύνει πολύ» τόνισε ο Παλαθόν και συμπλήρωσε πως «έχει πολύ λαμπρό μέλλον».