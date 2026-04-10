Ο προπονητής της Ράγιο είχε... ζητήσει από τους παίκτες του νίκη με σκορ 3-0 απέναντι στην ΑΕΚ!

Η ΑΕΚ δεν τα κατάφερε στην Ισπανία καθώς πλήρωσε όλες τις αδυναμίες που εμφάνισε και ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την Ράγιο που είδε όλες τις λεπτομέρειες να πηγαίνουν υπέρ της.

Το τελικό σκορ μοιάζει μαγική εικόνα ωστόσο πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τον Ίζι Παλαθόν πριν την έναρξη ο προπονητής της Ράγιο Ινίγκο Πέρεθ, είχε... ζητήσει από τους παίκτες του ιδανικά να κερδίσουν με σκορ 3-0.

«Μας είπε: “Παιδιά, ας δούμε αν μπορούμε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι 3-0, γιατί θα ήταν ένα πολύ σημαντικό μπουστ για την αυτοπεποίθησή μας”. Κατανοεί πολύ καλά τον παίκτη, προετοιμάζει άριστα τα παιχνίδια και μας διευκολύνει πολύ» τόνισε ο Παλαθόν και συμπλήρωσε πως «έχει πολύ λαμπρό μέλλον».