Από το Κύπελλο στην... απόλυτη σεζόν: Η Κ19 του ΠΑΟΚ σε τροχιά επιστροφής και κορυφής

Το περσινό Κύπελλο Κ19 αποτέλεσε τη... σπίθα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος κυριάρχησε εντός συνόρων, μοιάζει «κοντά» στο νταμπλ και επέστρεψε στα... αστέρια.

Οι παίκτες των Τσιαπακίδη-Χάγκαν απέδειξαν (και) φέτος πως η δουλειά που γίνεται στο PAOK Academy μόνο τυχαία δεν είναι. Χαοτική διαφορά, αήττητη πορεία και πολλοί πρωταγωνιστές.

Η... σπίθα του Ηρακλείου και το «αχ» του Youth League

Ήταν 24 Μαΐου όταν ο ΠΑΟΚ αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό στον τελικό του νεοσύστατου Κυπέλλου Κ19 της Κρήτης. Έναν τελικό που έψαχναν οι «ασπρόμαυροι» για να αποδείξουν πολλά. Το έκαναν και επιβλητικά.

1-0 με αρχηγικό γκολ στο 120' του Κοσίδη, κούπα και ευρωπαϊκό check-in. Πρώτος αντίπαλος το (πολύ) μακρινό Ακουρέιρι, ένα εύκολο έργο με τους Θεσσαλονικείς να προκρίνονται με δύο νίκες και ένα ασπρόμαυρο... πάρτι στις Σέρρες.

Next stop γήπεδο Τούμπας σε μία ιστορική αναμέτρηση για πολλά από τα «αετόπουλα» των Τσιαπακίδη-Χάγκαν. Μία Λέγκια που στα σημεία επικράτησε και προκρίθηκε σε ένα γεμάτο ένταση παιχνίδι, με το «αχ» να ακούγεται στον ουρανό της Τούμπας, σε μία υπερπροσπάθεια από πλευράς ΠΑΟΚ.

Αήττητη πορεία με «προορισμό» το νταμπλ

Εξαιρετική και σχεδόν... απόλυτη η φετινή πορεία με προορισμό το νταμπλ από τους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι παραμένουν αήττητοι εντός συνόρων μετά από 21+3 αγωνιστικές.

Οι τρεις αγώνες αφορούν τα παιχνίδια Κυπέλλου (Λεβαδειακός, Ολυμπιακός και Παναιτωλικός), με τον ΠΑΟΚ να κάνει το 3/3 και να προκρίνεται με σχετική ευκολία στον back to back τελικό της νεοσύστατης διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Άρη στα τέλη Μαΐου.

Όσον αφορά τη Super League K19, αυτή έχει εξελιχθεί σε έναν... ασπρόμαυρο μονόλογο. Οι Θεσσαλονικείς έχουν «χτίσει» μία αρκετά μεγάλη διαφορά από τους διώκτες τους, διατηρώντας ταυτόχρονα το αήττητο. Στο +8 από Παναθηναϊκό, στο +9 από τον Ολυμπιακό και αντίστοιχα +11 από την ΑΕΚ.

Με μόλις πέντε ισοπαλίες (οι τέσσερις εκ των οποίων εκτός έδρας) και πέντε αγώνες να υπολείπονται, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται... αγκαλιά με την επιστροφή στον θρόνο μετά από 5 σεζόν.

Πολλοί πρωταγωνιστές με τη γενιά του 2008 να «μονοπωλεί»

Δύο πρώτοι σε συμμετοχές είναι και δύο παιδιά γεννημένα το 2008, που αγωνίζονται για πρώτη σεζόν σε επίπεδο Κ19, όντας περσινοί πρωταθλητές της Κ17. Αντώνης Αρετής και Βαγγέλης Γκιόκα με 27 και 26 συμμετοχές αντίστοιχα, ενώ ακολουθούν με 25 εμφανίσεις οι Έντι Ντούνγκα, Κώστας Τουρσουνίδης και Πασχάλης Στύλος.

Παρότι όλη τη σεζόν ο Παύλος Τσιότας έδειχνε να μοιάζει «ανίκητος» στην κούρσα των σκόρερ, ο Αρετής διανύει εξαιρετικό δίμηνο, φτάνοντας τα 10 τέρματα, αφήνοντας στη 2η θέση τον φουλ μπακ των «ασπρόμαυρων» με οκτώ γκολ αντίστοιχα. Την τριάδα «κλείνει» ο Τουρσουνίδης με επτά τέρματα.

Κορυφαίος... πλέιμεικερ ο Έντι Ντούνγκα με οκτώ ασίστ, ενώ ακολουθεί ο «πανταχού παρών» Αντώνης Αρετής με έξι τελικές πάσες, με τον Δικέφαλο να βρίσκει συνεχώς νέα «πρόσωπα» που ξεχωρίζουν και δίνουν πολύτιμες λύσεις κάθε Σαββατοκύριακο.

