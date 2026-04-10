«Ελπίζω να είσαι περήφανος από εκεί ψηλά» – Το αντίο του Ραζβάν στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

Σε μια ατμόσφαιρα βαριά, σχεδόν ασήκωτη από το βάρος της απώλειας, ο Ραζβάν Λουτσέσκου αποχαιρέτησε τον πατέρα του...

Η κηδεία τελέστηκε με στρατιωτικές τιμές, όπως άρμοζε σε μια προσωπικότητα που ξεπέρασε τα όρια του αθλητισμού και άφησε το αποτύπωμά της σε μια ολόκληρη χώρα. Όλοι ήταν εκεί. Άνθρωποι του ποδοσφαίρου, παλιοί συνεργάτες, παίκτες, φίλοι, αλλά και απλοί πολίτες που θέλησαν να αποχαιρετήσουν έναν δάσκαλο, έναν ηγέτη, έναν άνθρωπο που σημάδεψε εποχές.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία, στην οποία απηύθυνε ένα τελευταίο μήνυμα στον πατέρα του:

«Ήταν ο πατέρας μου και θα παραμείνει ο πατέρας μου. Αγάπησε τη Ρουμανία με όλο του το είναι. Γεννήθηκε σε μια πολύ φτωχή οικογένεια. Μορφώθηκε και προσπάθησε να μορφώσει. Ήταν μαχητής, πάλεψε, νίκησε, έχασε, ήταν ευτυχισμένος, ήταν λυπημένος, πέρασε από όλες τις δυνατές και αδύνατες καταστάσεις που μπορεί να προσφέρει η ζωή. Ελπίζω με όλη μου την καρδιά ότι εκείνος, αυτή τη στιγμή, κάπου από πάνω μας, στέκεται, χαμογελά και λέει: Άξιζαν απολύτως όλα, είμαι ικανοποιημένος. Κι εγώ, ως γιος του, εύχομαι να είναι χαρούμενος για όλα όσα πέτυχε!».

Περισσότεροι από 15.000 άνθρωποι βρέθηκαν το προηγούμενο διήμερο στην Arena Națională για να αποτίσουν φόρο τιμής στον σπουδαίο Μιρτσέα Λουτσέσκου. Να σκύψουν με σεβασμό μπροστά στη μνήμη του και να αγκαλιάσουν τον Ραζβάν, που για ώρες στάθηκε όρθιος, δεχόμενος και ανταποδίδοντας το κύμα αγάπης για τον πατέρα του.

Με βλέμμα βουρκωμένο αλλά στάση ακέραιη, ο Ραζβάν ένιωθε και γνώριζε πως ο πατέρας του ήταν μια μορφή που άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ρουμανικό ποδόσφαιρο και πέρα από αυτό, μια προσωπικότητα που ενέπνευσε γενιές ολόκληρες και ένωσε έναν κόσμο που ήρθε να πει το τελευταίο «ευχαριστώ».