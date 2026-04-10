ΑΕΚ: Το επίπεδο απαιτούσε πολλά περισσότερα και στις δύο πλευρές του γηπέδου

Η ΑΕΚ γνώρισε την ήττα 3-0 από την Ράγιο στο Βαγιέκας και πλέον ψάχνει το... θαύμα της ανατροπής στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας. Για να έχει ελπίδες θα πρέπει να κάνει το τέλειο παιχνίδι και σίγουρα να μην επαναλάβει τα λάθη που έγιναν στο ματς της Μαδρίτης...

Το τελικό σκορ μοιάζει πράγματι βαρύ, έως και μαγική εικόνα, καθώς η ΑΕΚ αφενός θα μπορούσε να σκοράρει με βάσει τις ευκαιρίες που δημιούργησε και παράλληλα, θα μπορούσε να αποφύγει τις αμυντικές αδράνειες που την πρόδωσαν με το... καλημέρα. Η φάση του 2ου λεπτού είναι πολύ χαρακτηριστική για να αντιληφθεί κάποιος ότι η προσαρμογή των παικτών του Νίκολιτς στις απαιτήσεις του αγώνα, στις ιδιαιτερότητες του γηπέδου και στο στυλ παιχνιδιού της Ράγιο, δεν ήταν αυτή που έπρεπε.

Ο Μάνταλος, παίρνει ένα ρίσκο που δεν θα έπρεπε να το πάρει βάσει της εμπειρίας του χάνοντας τον αντίπαλο, ο Ρότα έχει βγει ανεξήγητα ψηλά και αφήνει τον χώρο ευθύνης του και από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, πάνε ντόμινο καθώς ακολουθεί η λάθος τοποθέτηση του Μουκουντί και η ΑΕΚ από το πουθενά βρίσκεται πίσω στο σκορ, εξέλιξη που ανατρέπει εντελώς το σχέδιο του Νίκολιτς και η διαχείρηση του ματς αλλάζει μορφή. Η ΑΕΚ αναγκάζεται εκείνη να πάρει την μπάλα στα πόδια της και να δημιουργήσει αντί να είναι στο δικό της μισό και το παιχνίδι παίρνει μια μορφή που εξυπηρετούσε απόλυτα τις δυνατότητες της Ράγιο.

Η διπλή κατεύθυνση του προβλήματος της ΑΕΚ

Το οξύμωρο είναι πως η ΑΕΚ παρά το σοκ, πατά στα πόδια της και ξεπερνά το 1-0. Βάζει την μπάλα κάτω, έχει ανάπτυξη, δημιουργεί με ορθολογικό ποδόσφαιρο αλλά όλες οι λεπτομέρειες πάνε κόντρα αφού σε τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις που θα μπορούσε να σκοράρει δεν το κάνει. Το πρόβλημα χθες για την ΑΕΚ λοιπόν έχει διπλή κατεύθυνση. Η μια, αφορά τις αμυντικές αδυναμίες καθώς πλήρωσε ότι λάθος έκανε πίσω και η άλλη, αφορά την επιθετική της δυστοκία σε συνδυασμό και με την μηδαμινή συνεισφορά των Λούκα Γιόβιτς-Μπάρναμπας Βάργκα που αποτέλεσε πρόβλημα. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει ποντάρει πολλά στο επιθετικό του δίδυμο εξού και δεν το σπάει σχεδόν ποτέ όταν οι δυο τους είναι διαθέσιμοι και έχει προσαρμόσει σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία της ομάδας στην προσφορά των δύο με τα όσα κάνουν στο γήπεδο γενικότερα και όχι μόνον στον τομέα του σκοραρίσματος.

Για παράδειγμα χθες ο Γιόβιτς χάνει πράγματι μια μεγάλη ευκαιρία αλλά η αρνητική του προσφορά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό ότι σπατάλησε αυτή τη φάση. Κέρδισε μόλις μια από τις έξι μονομαχίες στο έδαφος που έδωσε, είχε 17 χαμένες κατοχές, μέτρησε 50% (10/20) στην ακρίβεια των μεταβιβάσεων. Κάτι που σημαίνει πως υστέρησε αρκετά σε όλους τους τομείς. Όπως υστέρησε και στον τομέα της συγκέντρωσης, βλέποντας στο τέλος και μια ανόητη κάρτα που τον θέτει εκτός για την ρεβάνς! Ενδεχομένως ο Νίκολιτς θα μπορούσε να τον αντικαταστήσει βλέποντας ότι δεν είναι στην καλύτερη του ημέρα αλλά από την άλλη δεν είναι και το πιο απλό πράγμα για έναν προπονητή να βγάλει από το γήπεδο 20 γκολ...

Το κακό για την ΑΕΚ είναι πως παρόμοια εικόνα είχε και ο Βάργκα. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθες κέρδισε μόλις τις δυο από τις οκτώ εναέριες μάχες που έδωσε όταν στο Καραϊσκάκη είχε πάρει τις δεκαπέντε από τις είκοσι! Επίσης υστέρησε και χαμηλά, μετρώντας μόλις μια κερδισμένη μονομαχία από τις έξι στο σύνολο. Το δοκάρι ήταν η καλύτερη στιγμή του αλλά αυτό δεν λέει κάτι και εδώ εξετάζουμε την συνολική εικόνα του που ήταν προβληματική.

Ο Νίκολιτς είδε λοιπόν τα δύο του πιο σημαντικά επιθετικά όπλα στην ουσία να είναι εκτός ματς. Είδε την ομάδα του, να πληρώνει όλες τις αμυντικές αδυναμίες. Είδε, τον άκρως αποτελεσματικό Κοϊτά στο Καραϊσκάκη να σπαταλά χθες τουλάχιστον τρεις μεγάλες στιγμές. Είδε, όλες τις στιγμές να πηγαίνουν κόντρα, ακόμα και αυτή του 3-0, όπου ένα χέρι στήριξης βαφτίστηκε πέναλτι από τον Γάλλο Μπαστιέν. Σε αυτό το επίπεδο, στα προημιτελικά μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, απέναντι σε μια ομάδα που ξέρει πολύ καλά να εκμεταλλεύεται τις ιδιαιτερότητες του γηπέδου της στο οποίο έχει ρίξει τρία στην Ατλέτικο και δεν έχει χάσει από Ρεάλ - Μπαρτσελόνα, ήταν πολύ δύσκολο για την ΑΕΚ να διεκδικήσει αποτέλεσμα.

Σίγουρα, το 3-0 δεν το άξιζε σε καμία περίπτωση και το σκορ θα μπορούσε πολύ εύκολα, αν γίνονταν τα νορμάλ, να είναι πολύ διαφορετικό. Πλέον, τα πράγματα αναφορικά με την πρόκριση έχουν δυσκολέψει πολύ για την ΑΕΚ αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα ψάξει το θαύμα της ανατροπής. Για να έχει ελπίδες βεβαίως, θα χρειαστεί να κάνει αφενός ένα τέλειο παιχνίδι τακτικά χωρίς να εμφανίσει αμυντικές αρρυθμίες δίνοντας δικαιώματα στην Ράγιο και παράλληλα θα πρέπει να είναι και άκρως αποτελεσματική στην επίθεση και να πάρει πολλά περισσότερα από αυτούς που θα αγωνιστούν στη γραμμή κρούσης.