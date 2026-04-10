ΠΑΟΚ: Ανέβηκαν οι... εντάσεις στη Νέα Μεσημβρία - Τα νεότερα από τους τραυματίες

Με έντονο πρόγραμμα ολοκληρώθηκε η τελευταία προπόνηση της Μεγάλης Εβδομάδας για τον ΠΑΟΚ, με τους τέσσερις τραυματίες να παραμένουν εκτός.

Με πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Δικεφάλου τη Μεγάλη Εβδομάδα, πριν το απαραίτητο διήμερο ρεπό.

To πρόγραμμα ήταν υψηλής έντασης και περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, παιχνίδια κατοχής και στο φινάλε μάχες 1 Vs 1.

Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Τζόντζο Κένι ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ οι Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Το Μ.Σάββατο και την Κυριακή του Πάσχα ο ΠΑΟΚ έχει ρεπό και θα επιστρέψει στις προπονήσεις τη Δευτέρα του Πάσχα (13.04) στις 17:00.

