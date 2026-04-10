Η ΑΕΚ χρειάζεται να επαναλάβει το έπος του '77, για να βρεθεί ξανά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά από 49 χρόνια! (pics-vid)

Η ιστορία κάνει κύκλους και η ΑΕΚ καλείται 49 χρόνια μετά την ανατροπή-έπος επί της ΚΠΡ μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια να πετύχει κάτι παρόμοιο για να βρεθεί ξανά σε ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά το 1977! Τότε είχε χάσει στο Λονδίνο με 3-0 και είχε περάσει στα πέναλτι, τώρα καλείται να γυρίσει από το 3-0 του Βαγιέκας...

Η Ένωση την άλλη Πέμπτη (16/4) στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη ρεβάνς με την Ράγιο Βαγιεκάνο, θα επιχειρήσει κάτι που μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Να γυρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα και να πάρει εκείνη την πρόκριση στα ημιτελικά του UEFA Conference League. Το εάν μπορει να το κάνει θα φανεί στην πράξη, το μόνο βέβαιο ειναι πως στο παρελθόν το έχει επαναλάβει το μακρινό 1977 στην μυθική ρεβάνς με την ΚΠΡ στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Τότε η ΑΕΚ του Φράντισεκ Φάντροκ, είχε χάσει στο Λονδίνο με 3-0 από την πανίσχυρη ΚΠΡ για τα προημιτελικά του Κυπέλλου UEFA και όλοι θεωρούσαν δεδομένο πως η πορεία θα σταματούσε εκεί. Όλοι εκτός από τον Φάντροκ, τους παίκτες τους και τον κόσμο που είχε κατακλήσει τότε στις 16 Μαρτίου του 1977 τις εξέδρες της Φιλαδέλφειας. Η Ένωση είχε μπει στο γήπεδο πολύ δυνατά, είχε βρει γκολ νωρίς στο 8' με τον Θωμά Μαύρο ενώ ο ίδιος είχε πετύχει και το 2-0 στο 65’.

Στο 82’ ο Μίμης Παπαϊωάννου ισοφάρισε το σκορ του πρώτου αγώνα βάζοντας φωτιά στις εξέδρες και το ματς είχε οδηγηθεί στη ρωσική ρουλέτα. Εκεί, με ήρωα τον... σπεσιαλίστα στις αποκρούσεις πέναλτι Νίκο Χρηστίδη, που αντικατέστησε τον Λάκη Στεργιούδα στο 117’ γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο πιάνοντας δύο εκτελέσεις των Βρετανών, η ΑΕΚ νίκησε με 7-6 και πανηγύρισε την μεγαλύτερη στιγμή στην ευρωπαϊκή ιστορία της πορεία καθώς πέρασε στα ημιτελικά.

Η σύνθεση της ΑΕΚ στη ρεβάνς με την ΚΠΡ: Στεργιούδας (117’ Χρηστίδης), Θεοδωρίδης, Ιντζόγλου, Ραβούσης, Νικολάου (115’ Ζαρζόπουλος), Τσάμης, Τάσος, Νικολούδης, Βάγκνερ, Παπαϊωάννου, Μαύρος.