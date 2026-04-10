Ζήκος: «Η ΑΕΚ μπορεί την ανατροπή και έχει τις περισσότερες πιθανότητες»

Την πίστη του σε μια μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ εξέφρασε ο Άκης Ζήκος, παρά τη βαριά ήττα από τη Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία.

Ο παλαίμαχος μέσος, μέσω ανάρτησής του στα social media, εμφανίστηκε αισιόδοξος για τη ρεβάνς, τονίζοντας πως η «Ένωση» όχι μόνο μπορεί να διεκδικήσει την πρόκριση, αλλά παραμένει και το φαβορί για να περάσει στα ημιτελικά του Conference League.

Παρά το 3-0 του πρώτου αγώνα, ο Ζήκος υπογράμμισε ότι η εικόνα της ΑΕΚ στον αγωνιστικό χώρο δεν αντικατοπτρίζεται από το τελικό σκορ, επισημαίνοντας πως η ελληνική ομάδα είχε την υπεροχή αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της.

Όπως ανέφερε, αν παρουσιαστεί το ίδιο ανταγωνιστική στη ρεβάνς και βρει αποτελεσματικότητα στην τελική προσπάθεια, τότε έχει όλες τις προϋποθέσεις να φτάσει σε μια εντυπωσιακή ανατροπή.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Υπάρχει ένα αποτέλεσμα 3-0 το οποίο δικαιωματικά-όχι… ανήκει στον αντίπαλο. Αφού δεν έγινε το 1-1 και μετά το 2-1 στο πρώτο ημίχρονο, η εξέλιξη του παιχνιδιού ήταν μοιραία. Η εξέλιξη με τη καλύτερη ομάδα να μη πετυχαίνει γκολ και στο τέλος να δέχεται και τρίτο, ήταν ποδοσφαιρική λογική.

Αφού τελείωσε το σήμερα και έχουμε το αύριο, 16-04-2026. Έτσι έχει η δίκη μου ποδοσφαιρική λογική.

Η ΑΕΚ έχει τις περισσότερες πιθανότητες να περάσει παρά το 3-0.

Όχι έτσι απλά, όχι τόσο εύκολα…

Αλλά ή θα κάνει τη μεγαλύτερη ανατροπή σε 3-0 σκορ ή θ αποκλειστεί οριακά σε παράταση ή πέναλτι.

Είμαι πολύ σίγουρος γι αυτό, γι’ αυτό κ όλοι μας-σας ετοιμαστείτε για το απόλυτο θρίλερ.

Όπως και να γίνει… ΑΥΤ Η ΟΜΑΔΑ…..ΜΟΥ ΟΜΟΡΦΑΙΝΕΙ ΤΗ ΖΩΗ!»