Στο... 5,5% οι πιθανότητες της ΑΕΚ να προκριθεί

Ένα θαύμα ψάχνει η ΑΕΚ για να αποκλείσει τη Ράγιο Βαγεκάνο, με τον "υπερυπολογιστή" του Football Meets Data να δίνει ελάχιστες πιθανότητες.

Η βαριά ήττα με 3-0 στο Βαγέκας, φέρνει την ΑΕΚ με το 1,5 πόδι εκτός συνέχειας Conference League, ψάχνοντας πια μία τεράστια υπέρβαση για να βρεθεί στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Οι πιθανότητες της ΑΕΚ να κάνει την μεγάλη ανατροπή στη Ν.Φιλαδέλφεια, φτάνουν μόλις στο 5,5% σύμφωνα με την ανάλυση του Football Meets Data, ενώ στο 2,1% δίνονται οι Κιτρινόμαυροι για να βρεθούν στον τελικό της Λειψίας και στο 0,8% για να κατακτήσουν το τρόπαιο.

Πρώτο φαβορί για το τρόπαιο δίνεται η Κρίσταλ Πάλας με 48,1%, ακολουθεί η Μάιντς με 21%, ενώ τρίτη είναι η Ράγιο Βαγεκάνο με 16,9%.