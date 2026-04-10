Χωρίς διαιτητή η Ελλάδα στο Μουντιάλ, έμεινε εκτός ο Ευαγγέλου

Χωρίς εκπρόσωπο τελικά η ελληνική διαιτησία σε ακόμη ένα Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ο Άγγελος Ευαγγέλου έμεινε εκτός από τη λίστα του VAR.

Ο Έλληνας ρέφερι βρισκόταν στην λίστα της UEFA με τους υποψήφιους διαιτητές VAR για το προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά τελικά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική επιλογή.

Στο Μουντιάλ θα βρεθούν συνολικά 52 διαιτητές, 88 βοηθοί και 30 διαιτητές VAR από όλο τον κόσμο, για να διευθύνουν τα 104 παιχνίδια της διοργάνωσης.

Για το VAR επιλέχτηκαν 11 διαιτητές από την ευρωπαϊκή ομοσπονδία και συγκεκριμένα οι:

1. Bram Van Driessche (BEL, 1985)

2. Ivan Bebek (CRO, 1977)

3. Jarred Gillett (ENG, 1986)

4. Jerôme Brisard (FRA, 1986)

5. Bastian Dankert (GER, 1980)

6. Marco Di Bello (ITA, 1981)

7. Rob Dieperink (NED, 1988)

8. Dennis Higler (NED, 1985)

9. Tomasz Kwiatkowski (POL, 1978)

10. Carlos Del Cerro Grande (ESP, 1976)

11. Fedayi San (SUI, 1982)