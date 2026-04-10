H Παρί είχε απώλειες 927,5 εκατ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια!

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκλεισε το οικονομικό έτος στις 30 Ιουνίου 2025, με απώλειες 40,1 εκατομμυρίων ευρώ.

Συνολικά, όπως αναφέρει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα calcioefinanza, κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει συσσωρεύσει απώλειες σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, φτάνοντας τα 927,5 εκατομμύρια ευρώ, παρά το γεγονός ότι τα έσοδα παρέμειναν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Κατά το οικονομικό έτος 2024/25, τα έσοδα ανήλθαν σε 837,0 εκατομμύρια ευρώ, καθαρά, ενώ τα συνολικά έξοδα έφτασαν σχεδόν τα 950 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως οι απώλειες μειώνονται σταδιακά και αυτή είναι η χαμηλότερη ζημία από το 2018/19, το τελευταίο οικονομικό έτος έκλεισε με κέρδος για τους Παριζιάνους.