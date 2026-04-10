Ο Κονατέ ανανεώνει με Λίβερπουλ και οι απολαβές του… εκτοξεύονται

Ο Γάλλος διεθνής στόπερ πείστηκε να υπογράψει νέο συμβόλαιο με τη Λίβερπουλ, αφού θα δει αύξηση στις αποδοχές του κατά 150%, όπως σχετικά αναφέρει η ιστοσελίδα «Liverpool News»!

Ο Ιμπραΐμα Κονατέ, αφού απάντησε δύο φορές αρνητικά σε προτάσεις για την επέκταση του συμβόλαιο του με τη Λίβερπουλ, συμφώνησε τελικά να βάλει τελικά την υπογραφή του, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης ενημέρωσε τον μάνατζερ του πως δεν ενδιαφέρεται πλέον για την απόκτηση του.

Ο 26χρονος κεντρικός αμυντικός πήγε στο “Anfield” το καλοκαίρι του 2021 από τη Λειψία αντί 35 εκατ. ευρώ και τα τελευταία δύο χρόνια είναι βασικό και αναντικατάστατο στέλεχος στην αγγλική ομάδα, η οποία τού πρότεινε να υπογράψει νέο τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας.

Ο Κονατέ θα υπογράψει το επόμενο διάστημα την επέκταση της συνεργασίας του μέχρι το 2030, αυξάνοντας τις εβδομαδιαίες αποδοχές του στις 200 χιλιάδες λίρες, 150% πάνω από το τωρινό του συμβόλαιο.