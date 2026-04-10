Ίσι Παλαθόν: «Το αποτέλεσμα ήταν τέλειο, θα μας δυσκολέψει η ΑΕΚ στην Αθήνα»

Ο αρχηγός της Ράγιο Βαγεκάνο, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης με την ΑΕΚ, τόνισε ότι η ομάδα του πήρε το ιδανικό αποτέλεσμα όμως θα δυσκολευτεί αρκετά στην ρεβάνς.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν ήταν ένας τέλειος αγώνας, αλλά το αποτέλεσμα ήταν τέλειο. Πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Τόσο το πρώτο όσο και το δεύτερο γκολ ήρθαν στις ιδανικές στιγμές.

Ξεκίνησαν δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά μετά ήρθε το πέναλτι και το σκορ έγινε 3-0. Είμαστε πραγματικά ενθουσιασμένοι, αλλά παραμένουμε προσγειωμένοι.

Θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε ιστορία και το αποτέλεσμα είναι καλό. Ωστόσο, πρέπει να παίξουμε τον δεύτερο αγώνα στην Αθήνα και είμαι σίγουρος ότι θα μας δυσκολέψουν».