Ανακοινώθηκαν οι διαιτητές του Μουντιάλ – Έμεινε εκτός ο Ευαγγέλου, ποιοι επιλέχθηκαν από την UEFA

Η FIFA έκανε γνωστή τη λίστα με τους διαιτητές για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, που θα διεξαχθεί στον Καναδά, το Μεξικό και τις ΗΠΑ, από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου.

Συνολικά 52 διαιτητές, 88 βοηθοί διαιτητές και 30 διαιτητές VAR από όλες τις έξι συνομοσπονδίες επιλέχθηκαν για τους 104 αγώνες της διοργάνωσης.

Από την UEFA επιλέχθηκαν έξι διαιτητές που είναι οι εξής:Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία),Άντονι Τέιλορ (Αγγλία),Φρανσουά Τετιξιέ (Γαλλία),Κλεμέν Τουρπέν (Γαλλία),Φέλιξ Ζβάιερ (Γερμανία),Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία),Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία),Έσπεν Έσκας (Νορβηγία),Σιμόν Μαρτσίνιακ (Πολωνία),Ζοάο Πινέιρο (Πορτογαλία),Ίστβαν Κόβατς (Ρουμανία),Σλάβκο Βίντσιτς (Σλοβενία),Αλεχάντρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ (Ισπανία),Γκλεν Νίμπεργκ (Σουηδία),Σάντρο Σέρερ (Ελβετία).

Από ελληνικής πλευράς ο Άγγελος Ευαγγέλου ήταν την υποψήφιος για VAR αλλά δεν συμπεριλήφθηκε στην τελική επιλογή.

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