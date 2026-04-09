Πέρεθ: «Καμία χαλάρωση, περιμένουμε από την ΑΕΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο στη ρεβάνς της Αθήνας»

Χαρούμενος για το 3-0 επί της ΑΕΚ στη Μαδρίτη εμφανίστηκε ο προπονητής της Ράγιο Βαγιεκάνο, στις δηλώσεις του στην Cosmote TV, όμως ζήτησε να μην υπάρξει εφησυχασμός.

Αναλυτικά, τα λόγια του Ινίγο Πέρεθ:

Τα συναισθήματά του μετά το ματς με την ΑΕΚ;

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Υπάρχει όμως και το δεύτερο παιχνίδι. Δεν πρέπει να χαλαρώσουμε».

Ποιο είναι το «κλειδί» που κατάλαβε πως η ομάδα του θα κάνει μία μεγάλη βραδιά σαν την αποψινή;

«Όταν παίζεις στην έδρα σου και βάζεις ένα γρήγορο γκολ είναι πολύ σημαντικό. Μας έδωσε φόρα για να συνεχίσουμε καλά το παιχνίδι. Χτίσαμε πάνω σε αυτό που συνέβη και δημιούργησε θέμα από τον αντίπαλο. Περιμένουμε από την ΑΕΚ να κάνει κάτι αντίστοιχο στη ρεβάνς».

Αν είναι να δώσει ένα ποσοστό πρόκρισης στην ομάδα του, ποιο θα ήταν αυτό;

«Έχουμε κάνει το 50% της δουλειάς. Αλλά ακόμη έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Να είμαστε συγκεντρωμένοι».