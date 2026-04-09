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Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνεται από την 10η θέση η Ελλάδα μετά την ήττα της ΑΕΚ

Ποδόσφαιρο
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Η Ελλάδα απομακρύνεται από την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA μετά και την ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία από την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία και έχασε την ευκαιρια να πλησιάσει την Τσεχία, η οποία έχει μείνει τελείως χωρίς εκπρόσωπο στην Ευρώπη.

Θέση Χώρα Συνολική Βαθμολογία
8 Βέλγιο 62.250
9 Τουρκία 51.875
10 Τσεχία 48.525
11 Ελλάδα 48.012
12 Πολωνία 46.750
13 Δανία 42.106
14 Νορβηγία 41.237
15 Κύπρος 35.693

 

Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνεται από την 10η θέση η Ελλάδα μετά την ήττα της ΑΕΚ