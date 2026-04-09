Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνεται από την 10η θέση η Ελλάδα μετά την ήττα της ΑΕΚ

Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA.
Η ΑΕΚ ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία και έχασε την ευκαιρια να πλησιάσει την Τσεχία, η οποία έχει μείνει τελείως χωρίς εκπρόσωπο στην Ευρώπη.
|Θέση
|Χώρα
|Συνολική Βαθμολογία
|8
|Βέλγιο
|62.250
|9
|Τουρκία
|51.875
|10
|Τσεχία
|48.525
|11
|Ελλάδα
|48.012
|12
|Πολωνία
|46.750
|13
|Δανία
|42.106
|14
|Νορβηγία
|41.237
|15
|Κύπρος
|35.693
Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:
10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11-12η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13η-14η θέση
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15η θέση
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League