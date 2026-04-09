Βαθμολογία UEFA: Απομακρύνεται από την 10η θέση η Ελλάδα μετά την ήττα της ΑΕΚ

Η Ελλάδα απομακρύνεται από την 10η θέση στη βαθμολογία της UEFA μετά και την ήττα της ΑΕΚ στην Ισπανία από την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Χαμένη ευκαιρία για την Ελλάδα να πλησιάσει ακόμη περισσότερο στην 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA.

Η ΑΕΚ ηττήθηκε με σκορ 3-0 από την Ράγιο Βαγιεκάνο στην Ισπανία και έχασε την ευκαιρια να πλησιάσει την Τσεχία, η οποία έχει μείνει τελείως χωρίς εκπρόσωπο στην Ευρώπη.

Θέση Χώρα Συνολική Βαθμολογία 8 Βέλγιο 62.250 9 Τουρκία 51.875 10 Τσεχία 48.525 11 Ελλάδα 48.012 12 Πολωνία 46.750 13 Δανία 42.106 14 Νορβηγία 41.237 15 Κύπρος 35.693

Πώς… μεταφράζονται τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανάλογα με την κατάταξη:



10η θέση



Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



11-12η θέση



Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



13η-14η θέση



Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League



15η θέση



Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League