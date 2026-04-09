Η κριτική της ΑΕΚ: Πλήρωσε όλα της τα λάθη αμυντικά, μοιραίος ο Κοϊτά στην επίθεση

Το SDNA αναλύει την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στην βαριά ήττα από την Ράγιο Βαγιεκάνο.

Στρακόσα 6

Στο πρώτο γκολ δεν φέρει ευθύνη καθώς τον εκτελεί από κοντά ο Ακομάς. Στο δεύτερο όμως η αντίδραση του σε πρώτο χρόνο στο σουτ του αντιπάλου δεν είναι η καλύτερη δυνατή.

Ρότα 6

Έχει χάσει την θέση του στο πρώτο γκολ και η Ράγιο χτυπά στην πλάτη του. Θα έπρεπε σίγουρα να έχει καλύτερη τοποθέτηση μέσα στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα προσπάθησε να ανέβει και έβγαλε κάποιες συνεργασίες με τον Κοϊτά.

Ρέλβας 7

Από τους πιο σταθερούς της άμυνας. Αντιμετώπισε κάποια θέματα αλλά κατα βάση είχε σωστές τοποθετήσεις και παρεμβάσεις. Ήταν σωστός και με την μπάλα στα πόδια. Στο πέναλτι-ανακάλυψη που δίνει ο Μπαστιάν για το 3-0 της Ράγιο δεν έχει ευθύνη, είναι χέρι στήριξης.

Μουκουντί 6

Προσπάθησε να ελέγξει τον χώρο ευθύνης του αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει στον απόλυτο βαθμό. Ίσως στο πρώτο γκολ θα μπορούσε να έχει καλύτερη τοποθέτηση για να κλείσει το πεδίο στον Ακομάς. Γενικότερα υπήρξαν θέματα από την μεριά του.

Πήλιος 6

Είναι μέσα στο δεύτερο γκολ. Δεν μπορεί να κλείσει σε πρώτο χρόνο το σουτ του Ακομάς. Από εκεί και πέρα είχε μια παρουσία θετική, ενώ έκανε το γύρισμα στην μεγάλη στιγμή του Κοϊτά.

Μάνταλος 6

Δεν μπόρεσε να ανταπεξέλθει στο 100% στις απαιτήσεις του αγώνα. Η τοποθέτηση του στο πρώτο γκολ στον άξονα ήταν κακή και η ΑΕΚ βρέθηκε μετά σε ανισορροπία με την Ράγιο να χτυπά στην πλάτη του Ρότα. Λίγα πράγματα στη δημιουργία.

Πινέδα 6

Και ο Μεξικανός έμεινε χαμηλά σε απόδοση. Ίσως δημιουργικά ήταν σε πιο ψηλά στάνταρ από τους υπόλοιπους κουβαλώντας μπάλα και δημιουργώντας προϋποθέσεις όμως του έλειψε η τελική πάσα και το καθαρό μυαλό.

Περέιρα 6

Είχε έναν χρήσιμο ρόλο στην κυκλοφορία αφού δεν έκανε λάθη αλλά υστέρησε σε άλλους τομείς. Όπως υστέρησαν και οι υπόλοιποι παίκτες της ΑΕΚ καθώς δεν μπόρεσε να πάρει τις σωστές αποφάσεις στο τρίτο μισό του αντιπάλου.

Κοϊτά 6

Ήταν σίγουρα ο πιο κινητικός παίκτης της ΑΕΚ επιθετικά και εκείνος που με τις κινήσεις του δημιούργησε τις περισσότερες προϋποθέσεις. Ωστόσο, μπορεί να χαρακτηριστεί και μοιραίος καθώς είχε τρεις μεγάλες χαμένες ευκαιρίες και παρουσίασε μεγάλο πρόβλημα στην εκτέλεση.

Γιόβιτς 5

Απλή αναφορά στο φύλλο αγώνα. Δεν προσέφερε απολύτως τίποτα, είχε βαριές κινήσεις και ήταν εντελώς ακίνδυνος...

Βάργκα 6

Ήταν πιο μαχητικός από τον Γιόβιτς, είχε το δοκάρι στο πρώτο μέρος αλλά μέχρι εκεί. Και ο Ούγγρος έμεινε χαμηλά , γενικότερα τα αντίπαλα στόπερ δεν ένιωσαν τους δυο φορ της ΑΕΚ απόψε και αυτό ήταν πρόβλημα...

Οι αλλαγές

Μαρίν 7

Βελτίωσε την κυκλοφορία της μπάλας, μπόρεσε να σημαζέψει κάπως τα πράγματα στον άξονα και έτσι η ΑΕΚ απέκτησε καλύτερο έλεγχο στην επανάληψη. Θετική η παρουσία του, είχε μια καλή εκτέλεση φάουλ όπου η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ.

Γκατσίνοβιτς 5

Ελάχιστα πράγματα. Μπήκε για να βοηθήσει στη δημουργία και να βάλει σωστά την μπάλα στο τρίτο μισό της Ράγιο αλλά έκανε πολλά λάθη.

Ζίνι 7

Έκανε αισθητή την παρουσία του έχοντας δυο καλές στιγμές. Στο φινάλε ειδικά πήρε ωραία την κεφαλιά αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και έφυγε ελάχιστα έξω.

Κουτέσα -

Αποτέλεσε την τελευταία κίνηση του Νίκολιτς. Έπαιξε αριστερά, είχε κάποιες κινήσεις με την μπάλα αλλά δεν έδωσε κάτι.