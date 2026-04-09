Η προσωπική ενέργεια και το φάουλ του Κοϊτά (vid)

Στο 15' ο Κοϊτά από δεξιά, μπήκε στην περιοχή απο δεξιά περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του αλλά την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να πλασάρει και έκανε επιθετικό φάου.

Η ευκαιρία του Κοϊτά.