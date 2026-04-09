Χρόνος ανάγνωσης 1’ EUROPA CONFERENCE LEAGUE Η προσωπική ενέργεια και το φάουλ του Κοϊτά (vid) 09-04-2026 20:17 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ Rayo Vallecano ΑΕΚ 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 15' ο Κοϊτά από δεξιά, μπήκε στην περιοχή απο δεξιά περνώντας όποιον βρήκε μπροστά του αλλά την τελευταία στιγμή δεν μπόρεσε να πλασάρει και έκανε επιθετικό φάου. Η ευκαιρία του Κοϊτά. Ιδανικός για τον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, αρκεί να… menshouse.gr Βρες ποιος είπε την ατάκα: Εάν κάνεις 10/10 στο αθλητικό κουίζ γνώσεων και μνήμης είσαι mastermind menshouse.gr Low-budget, ελεύθερο πνεύμα και χαλαροί ρυθμοί: Το νησί που ψηφίζουν φέτος οι φοιτητές για οικονομικές διακοπές menshouse.gr Πανηγυρίζουν στον ΣΚΑΪ… dailymedia.gr Ο Τσίπρας στέλνει μήνυμα: Ποιο πρόσωπο που είδαμε στο ντοκιμαντέρ του Παπαχελά για τη 17Ν βάζει στη λίστα της ΕΛ.Α.Σ. instanews.gr Η δολοφονία της Καρολάιν απ’ τον πιλότο έγινε σειρά: Ποιο κανάλι θα την προβάλλει και πότε dailymedia.gr Η επόμενη μεταγραφή που θα κάνει τον σπουδαίο Τσέντι Όσμαν να ξεχαστεί menshouse.gr Έφερε σε δύσκολη θέση την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο Τραμπ instanews.gr Η προσωπική ενέργεια και το φάουλ του Κοϊτά (vid) SHARE