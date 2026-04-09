Η Ράγιο έπιασε στον… ύπνο την ΑΕΚ, 1-0 με το ξεκίνημα του αγώνα (vid)

Με γκολ από τα αποδυτήρια η Ράγιο Βαγεκάνο άνοιξε το σκορ. Στο 2ο λεπτό ο Άλβαρο Γκαρσία ξέφυγε από τον Ρότα, έκανε τη σέντρα και ο αμαρκάριστος Ακομάς από το ύψος του πέναλτι, με πλασέ σημείωσε το 1-0.

Το γκολ της Ράγιο