H 11άδα της Ράγιο Βαγιεκάνο για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ

Έτοιμη για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ στη Μαδρίτη είναι η Ράγιο Βαγιεκάνο.

Γνωστή έγινε η 11άδα της Ράγιο Βαγιεκάνο για τον πρώτο προημιτελικό κόντρα στην ΑΕΚ στην Ισπανία.

Οι γηπεδούχοι ξεκινούν με σχηματισμό 4-3-3. Κάτω από τα γκολπόστ βρίσκεται ο Μπατάλια, με τους Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε και Τσαβαρία να συνθέτουν την αμυντική τετράδα.

Στη μεσαία γραμμή ξεκινούν οι Παλαθόν, Σις και Λόπεζ, ενώ τον προωθημένο Ντε Φρούτος, πλαισιώνουν οι Ακχομάχ και Γκαρσία.

Στον πάγκο είναι οι:

Καρντένας, Μολίνα, Ντίαζ, Τρέγιο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπαλίου, Εσπίνο, Βαλεντίν, Μεντί.