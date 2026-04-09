Με Πήλιο αριστερά και Μάνταλο δίπλα σε Πινέδα στα χαφ η ΑΕΚ

Έγινε γνωστή η ενδεκάδα της ΑΕΚ για την πρώτη μάχη με την Ράγιο Βαγιεκάνο που θα διεξαχθεί στο Βαγιέκας, στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης του UEFA Conference League.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ξεκινά με τον Στρακόσα κάτω από τα δοκάρια, τους Μουκουντί-Φιλίπε Ρέλβας στην άμυνα, τους Ρότα-Πήλιο στις πλευρές, τους Μάνταλο-Πινέδα στον άξονα, τους Κοϊτά-Περέιρα στα άκρα και τους Γιόβιτς-Βάργκα στην επίθεση.

Στον πάγκο ο Σέρβος τεχνικός αφήνει τον Ραζβάν Μαρίν.

Αναλυτικά οι αναπληρωματικοί της Ένωσης: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Κουτέσα, Γκατσίνοβιτς, Γκεοργκίεφ, Καλοσκάμης, Μαρίν, Ελίασον, Βίντα, Πενράις, Ζίνι.

Οι 11 της Ράγιο Βαγιεκάνο

Μπατάλια, Ράτσιου, Λεζέν, Λουίζ Φελίπε, Τσαβαρία, Σις, Ουνάι Λόπεθ, Ίσι Παλαθόν, Ακομάς, Άλβαρο Γκαρσία, Ντε Φρούτος

Στον πάγκο: Καρδένας, Μολίνα, Ντίαθ, Τρέχο, Αλεμάο, Καμέγιο, Γκουμπάου, Μπάλιου, Εσπίνο, Μεντί, Όσκαρ Βαλεντίν.