Κυριακίδης: «Πιστεύουμε σε αυτό που χτίζουμε - Υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά μας»

Λίγες ώρες πριν την μεγάλη μάχη με την Ράγιο Βαγιεκάνο ο Ηλίας Κυριακίδης έστειλε το δικό του μήνυμα.

Ο συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, με ανάρτηση του στο instagram, σημειώνει: «Πιστεύουμε σε αυτό που χτίζουμε. Προχωράμε με πίστη και πειθαρχία - αλλά ξέρουμε ότι υπάρχει ακόμα μακρύς δρόμος μπροστά μας», δείχνοντας το πνεύμα που υπάρχει μέσα στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο καθώς άπαντες κρατούν χαμηλά την μπάλα και κοιτούν κάθε αγώνα ξεχωριστά.

Η ΑΕΚ θα προσπαθήσει να πάρει απόψε στο Βαγιέκας (σέντρα στις 19:45) ένα θετικό αποτέλεσμα και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης εν όψει του επαναληπτικού που θα ακολουθήσει την άλλη Πέμπτη (16/4), στη Νέα Φιλαδέλφεια (22:00).