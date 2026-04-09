Σε απολογία από τον αθλητικό δικαστή η ΑΕΛ Novibet

Για τη συμπεριφορά των οπαδών της στον αγώνα της Τετάρτης με τον Παναιτωλικό.

Η ΑΕΛ κλήθηκε σε απολογία για υβριστικά συνθήματα και κινδυνεύει με πρόστιμο.

Η ανακοίνωση της Λίγκας

Το Πρωτοβάθμιο Μονομελές Πειθαρχικό όργανο κάλεσε σε απολογία, την Πέμπτη, 16-4-2026 και ώρα 10:00 την παρακάτω ομάδα:

1/ ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet: "Βάσει των αναφερομένων στο από 8/4/2026 Φύλλο Αγώνα, το οποίο σας γνωστοποιήθηκε, κατ’ άρθρο 15 του Κανονισμού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) και στην από 8/4/2026 Έκθεση Παρατηρητή Αγώνα" στον αγώνα ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet - ΠΑΕ Παναιτωλικός.

*Επί παραβάσει των άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4 περ. α΄, γ’, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ.