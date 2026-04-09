Τιμωρία ενόψει για τον Κόβατς μετά τις διαμαρτυρίες της Μπαρτσελόνα

Η ΟΥΕΦΑ φαίνεται ότι δεν έμεινε ικανοποιημένη από τη διαιτησία του Ρουμάνου στο Μπαρτσελόνα - Ατλέτικο.

Η Μπαρτσελόνα διαμαρτυρήθηκε έντονα για τη διαιτησία του Κόβατς στον πρώτο προημιτελικό με την Ατλέτικο από την οποία ηττήθηκε με 2-0, εντός έδρας.

Ο Χάνσι Φλικ, στάθηκε σε μια φάση εντός περιοχής, υποστηρίζοντας πως υπήρξε παράβαση χεριού από τον Μαρκ Πούμπιλ, η οποία κατά την άποψή του θα έπρεπε να οδηγήσει σε πέναλτι και δεύτερη κίτρινη κάρτα αλλά και στην αποβολή στον Κουμπαρσί.

Τα παράπονα έχουν φτάσει ως την UEFA, που φαίνεται να μην έμεινε ικανοποιημένη από την απόδοση του Ρουμάνου διαιτητή.

Όπως κυκλοφόρησε μάλιστα, ο επικεφαλής διαιτησίας, Ρομπέρτο Ροσέτι, κάνει σοβαρές σκέψεις για να μην ορίσει τον Κόβατς σε άλλο φετινό παιχνίδι στις ευρωπαϊκές της διοργανώσεις, ουσιαστικά δηλαδή να τον «τελειώσει» για φέτος. Μένει να δούμε αν θα προχωρήσει στην τιμωρία του.